Тренировка по ликвидации последствий ДТП проведена еще в двух районах Одесской области

Тренировка по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий проведена еще в двух районах Одесской области.

По информации Одесской ОГА, в Овидиопольском районе, по сценарию, в результате столкновения на 44 километре трассы Р-70 «Одесса - Белгород-Днестровский» загорелся легковой автомобиль. На место оперативно прибыли спасатели, полицейские и медики, оказали помощь пострадавшим. Об этом сообщили в Овидиопольский районной государственной администрации.

Цель учений состоит в том, чтобы определить уровень подготовки служб к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также предоставляется практическая помощь в выполнении возложенных на них задач.

Как сообщили в Измаильской районной государственной администрации, тренировки прошли на автодороге Измаил - Матроска. По легенде, во время столкновения микроавтобуса и легковой машины, восемь человек получили травмы. Службы оперативно ликвидировали последствия ДТП и получили высокую оценку.

Напомним, оперативные учения по ликвидации последствий ДТП должны пройти во всех районах области.