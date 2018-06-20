В Одесской области треть населения состоит из пенсионеров

На начало 2018 года в Одесской области, по данным Пенсионного фонда Украины, проживало 621 тысяча 600 пенсионеров, что составляет 26% от общей численности населения. Об этом сообщило Главное управление статистики в Одесской области со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

В сообщении отмечается, что средний размер назначенной месячной пенсии гражданам, которые находятся на учете в органах Пенсионного фонда, составлял 2 тысячи 330,9 гривен.

У пенсионеров по возрасту средний размер назначенной месячной пенсии составлял 2 тысячи 372,7 гривен. Пенсионеры по инвалидности, в среднем, получали 2 тысячи 11,4 гривен., а пенсионеры по утрате кормильца – 2 тысячи 174,6 гривен.

Напомним, по данным Главного управления статистики численность населения Одесской области на 1 июня 2018 года составляла 2 миллиона 381 тысяч 346 человек.