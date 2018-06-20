В Одесской области внешнее независимое тестирование в этом году прошло почти двадцать тысяч человек

Такие данные привел директор регионально центра оценивания знаний Анатолий Анисимов.

При этом явка составила более девяноста пяти процентов, поэтому успешно пройти сессию смогли далеко не все. Так, двадцать человек прибыли с опозданием и не были допущены в помещение, где проходило тестирование. Двадцать девять- без необходимых документов, у тридцати пяти человек были изъяты категорически запрещенные в месте проведения тестирования мобильные телефоны и еще двое «попались» при использовании т.н. «шпаргалок».

Отметим, что не считая общеобязательного тестирования по украинскому языку, наиболее популярными оказались математика и история. Каждый из этих предметов «сдавали» более восьми тысяч человек.