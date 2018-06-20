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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Полиция задержала мужчину, который в апреле напал на инвалида

Категория: Новости

Полиция задержала мужчину, который в апреле напал на инвалида

  Воспользовавшись беспомощностью прохожего, который имел ограниченные возможности передвижения и тем, что он не сможет сопротивляться, злоумышленник напал на пенсионера и, применяя силу, завладел его мобильным телефоном.

Происшествие имело место в апреле 2018 года на территории Приморского района города Одессы. Об этом сообщает Приморский ОП в городе Одессе.

Сотрудники Портофранковского отделения полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 27-летний одессит, который уже отбывал условное наказание за совершение кражи.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.


Источник: INFOPORT



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