Полиция задержала мужчину, который в апреле напал на инвалида

Воспользовавшись беспомощностью прохожего, который имел ограниченные возможности передвижения и тем, что он не сможет сопротивляться, злоумышленник напал на пенсионера и, применяя силу, завладел его мобильным телефоном.

Происшествие имело место в апреле 2018 года на территории Приморского района города Одессы. Об этом сообщает Приморский ОП в городе Одессе.

Сотрудники Портофранковского отделения полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 27-летний одессит, который уже отбывал условное наказание за совершение кражи.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.