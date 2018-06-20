В парке Шевченко состоялись соревнования скейтбордистов

Сегодня во всем мире отмечают день скейтбординг, и Одесса - не исключение. В парке имени Шевченко на профессиональной площадке впервые состоялся Чемпионат Украины по скейтбордингу, в котором приняли участие 47 райдеров.

Состязались как любители, так и профессионалы в возрасте от 8 до 30 лет.

Скейтбордисты соревновались в двух дисциплинах: Jam Session — двухэтапные соревнования на лучший заезд (квалификация и финал) и Best Trick – соревнования на лучший трюк.

Оценивали спортсменов профессиональные судьи.

Стоит отметить, что одесский скейтпарк, который был открыт 3 сентября 2017 года, считается самым большим в Украине.

В скейтпарке в прошлом году была открыта бесплатная школа скейтбординга с бесплатным прокатом инвентаря.