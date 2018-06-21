Мэр Белгорода-Днестровского уходит, чтобы…остаться?

Заявление мэра города Аллы Гинак о намерении досрочно уйти в отставку на данный момент не более, чем «сотрясение воздуха».

Как рассказал нашему корреспонденту руководитель регионального отделения Комитета Избирателей Украины Анатолий Бойко, «…соответствующее заявление мэра в Фейсбуке не имеет никакой юридической силы! Ведь для того, чтобы она реально сложила полномочия, за это должны проголосовать депутаты горсовета!» И данный вопрос включен в повестку дня внеочередной сессии, назначенной пока еще мэром Аллой Гинак на 25 июня.

Однако, по мнению эксперта, это еще реально ничего не значит. Поскольку по действующему законодательству ей ничего не мешает в последний момент заявить, что она передумала. По убеждению эксперта, опубликованной в соцсетях заявление Аллы Гинак , «…вероятно, является элементом политической игры и она не оставляет надежды в конце концов договориться с с депутатским корпусом!»

Целью заявления мэра вполне может быть желание обеспечить кворум на сессии, чего ей не удавалось уже давно.

Напомним, что суть кризиса власти в Белгороде-Днестровском заключается в длительном противостоянии мэрии и депутатского корпуса. В результате сложилась «патовая ситуации» -мэр не может провести ни одной своей инициативы через горсовет, и в то же время у противников мэра не хватает голосов для того, чтобы в рамках действующего законодательства лишить ее полномочий.