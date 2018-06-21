Уровень доверия к полиции в Одессе выше, чем в других крупных городах страны

И это при том, что по пятибалльной шкале одесситы оценили работу правоохранителей лишь на твердую «тройку».

Таковы результаты опроса, проведенного весной агентством «Active Group» в апреле-мае нынешнего года.

Опросы проводились одновременно в пяти крупных городах Украины- Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове. Средний балл оценивания со стороны одесситов составил всего 3,08 балла. И это еще самый высокий балл!

Так, согласно результатам опроса, в Киеве он составил 2,88, Харькове-2,84. Днепре- 2,77, а, скажем, во Львове- только 2,68 балла.

Однако даже в Одессе оценка практически не отличается от той, которую давали одесситы в ходе аналогичных опросов старой милиции. А в других городах общественный рейтинг полиции уже даже ниже милицейского.