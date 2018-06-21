Почти половина одесситов страдают сердечной недостаточностью и гипертонией?

Каждый четвертый одессит страдает гипертонией, а каждый пятый -ишемической болезнью.

Такие данные привела на встрече с журналистами завотделением ГКБ№1 Валентина Галинская.

Всем этим людям кране не желательно выходить на улицу между 11 часами утра и восемнадцатью часами вечера. По крайней мере, пока не спадет жара! Особенно принимая во внимание, что «…восемьдесят процентов ишемических больных страдают гипертонией!

Отметим, однако, что многие из таких горожан находятся в трудоспособном возрасте и выполнить данные медицинские рекомендации попросту не имеют возможности.