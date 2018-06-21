В Одессе стартовала регистрация собак в международном онлайн-реестре животных

Об этом сообщила 22 июня на встрече с журналистами представитель муниципального департамента экологии Анна Лейдениус. Она отметила, что зарегистрировать животное можно будет на базе коммунального предприятия «Центр экологических инициатив» (Александровский проспект, 4) и чиновники мэрии и волонтёры рекомендуют всем владельцам собак пройти через такую процедуру.

Так, по убеждению члена волонтёрской группы Animal SOS Виктории Козаченко, это обезопасит животное в случае его потери или воровства, а и. о. директора Центра экологических инициатив Янина Кабатова поясняет, что при регистрации в единый международный реестр вносятся данные о породе собаки, фото питомца, окрас и кличка. Кроме того, указывается информация о хозяине, которому в конце всей процедуры выдают жетон с индивидуальным номером его четвероногого друга, который необходимо прикрепить к ошейнику.

«Если ваша собака потеряется, то с помощью индивидуального номера можно будет найти хозяина. Если вашего питомца украдут, то в базе имеется его фото, с помощью которого можно будет доказать, что это ваша собака. Если кто–то попытается сканировать информацию о вашей собаке, то вам придет уведомление», — пояснила Кабатова.

Регистратор КП Марина Король добавила, что регистрацию можно пройти, не выходя из дома — на сайте центра для этого есть специальный онлайн–кабинет. Впрочем, в центр всё равно придётся явиться, чтобы подтвердить регистрацию и получить жетон.

Стоит отметить также, что пока коммунальное предприятие регистрирует только собак (в настоящее время в реестр внесены уже 97 питомцев). Сама процедура является бесплатной, при этом хозяину собаки нужно иметь при себе паспортные данные.

24 июня в одесском парке Шевченко должна пройти выставка собак, на которой тоже будут регистрировать животных. В будущем планируется проделывать это и с бездомными собаками, для отлова которых существует специальная служба.