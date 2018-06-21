За престижной творческой профессией в Международный гуманитарный университет

В Международном гуманитарном университете прошла защита дипломных работ выпускников факультета искусства и дизайна кафедры кино и телевидения. Для получения степени бакалавра молодые специалисты продемонстрировали свои художественные и документальные фильмы, которые оценивала профессиональная комиссия.
Кафедра кино и телевидения была создана пять лет назад. Именно тогда к проекту присоединилась команда опытных художников, кинематографистов, искусствоведов, ведущих специалистов в области кино и телеискусства. Профессорско-преподавательский состав кафедры составляют профессионалы с большим опытом работы, заслуженные деятели искусства, народные артисты Украины, журналисты, ученые-теоретики. На факультете готовят будущую творческую элиту нашей страны - ведущих и дикторов радио и телевидения, операторов, режиссеров и звукорежиссеров кино и телевидения, дизайнеров.
По мнению заведующей кафедрой кино и телеискусства Татьяны Уваровой, очень важную роль в подготовке будущих специалистов в сфере кино и телевидения играет развитая материально-техническая база университета.
Кафедра кино и телевидения обеспечивает студентам прохождение практики на ведущих телеканалах Одессы и центральном телевидении, Одесской киностудии, радио и частных студиях звукозаписи. Начиная с первого курса, студенты слушают дисциплины по актерскому мастерству, сценической речи, изучают технологии создания медиа и кино продукции. В университете есть собственная профессиональная учебная телестудия, где студенты создают авторские программы. Качественная материально-техническая база и современная съемочная и монтажная техника позволяют раскрыть весь творческий потенциал молодежи.
Студенты и выпускники факультета искусства и дизайна отмечают высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава.
За эти четыре года мы приобрели бесценный опыт, поскольку нам преподавали мастера своего дела, которые не просто преподают, но по-настоящему живут в этом мире. Это народные артисты Украины, это большое количество действительно специалистов в этой области, которые передавали нам свои знания и опыт в телевизионном и киноискусстве, - поделился выпускник-бакалавр факультета искусства и дизайна Герман Воронин.
На факультете искусства и дизайна также открыт набор в магистратуру на специальности «арт-менеджмент и продюссирование». Теперь здесь будут готовить дипломированных продюсеров для кино и телевидения, ивент-менеджеров и специалистов в области пиара. Кроме того, в связи с высокой популярностью спортивных бальных танцев в нашей стране, в Международном гуманитарном университете, открыто набор на новую специальность: хореография со специализацией бальные танцы на факультете искусства и дизайна. Для занятий в Международном гуманитарном университете есть все условия – современные спортивные залы и спорткомплексы, соответствующие международным стандартам. Обучать студентов будут ведущие зарубежные и украинские специалисты в этой области.