За престижной творческой профессией в Международный гуманитарный университет

В Международном гуманитарном университете прошла защита дипломных работ выпускников факультета искусства и дизайна кафедры кино и телевидения. Для получения степени бакалавра молодые специалисты продемонстрировали свои художественные и документальные фильмы, которые оценивала профессиональная комиссия.

Работы наших студентов, конечно, удивляют. Ребята подбирают очень интересные и необычные темы. Кого-то влечёт игровое кино они пытаются найти какой-то свой собственный свой почерк. Есть ребята, которые работают на телевидении, есть даже те, кто уже работает в Киеве на телевидении ну, и, конечно же, в нашем родном городе, в одесских телестудиях. Я хочу сказать, что проблем с трудоустройством не бывает, к нам постоянно поступают приглашения, ребят приглашают на работу по специальности ещё до окончания обучения, - рассказал декан факультета искусства и дизайна Международного гуманитарного университета Ярослав Лупий.

Кафедра кино и телевидения была создана пять лет назад. Именно тогда к проекту присоединилась команда опытных художников, кинематографистов, искусствоведов, ведущих специалистов в области кино и телеискусства. Профессорско-преподавательский состав кафедры составляют профессионалы с большим опытом работы, заслуженные деятели искусства, народные артисты Украины, журналисты, ученые-теоретики. На факультете готовят будущую творческую элиту нашей страны - ведущих и дикторов радио и телевидения, операторов, режиссеров и звукорежиссеров кино и телевидения, дизайнеров.

По мнению заведующей кафедрой кино и телеискусства Татьяны Уваровой, очень важную роль в подготовке будущих специалистов в сфере кино и телевидения играет развитая материально-техническая база университета.

Очень радует, что ежегодно мы наблюдаем рост наших студентов, и я думаю, что важную роль в этом играет материально-техническая база, и к счастью, у нас есть ресурсы, у нас учебная студия, на которой ребята могут снимать свои работы. Спасибо президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову, что он развивает наш факультет - наша база становится всё более объёмной и у нас есть место, где можно снять и игровые фильмы, и репортажи и разного рода экранные работы, - отметила Татьяна Уварова.

Кафедра кино и телевидения обеспечивает студентам прохождение практики на ведущих телеканалах Одессы и центральном телевидении, Одесской киностудии, радио и частных студиях звукозаписи. Начиная с первого курса, студенты слушают дисциплины по актерскому мастерству, сценической речи, изучают технологии создания медиа и кино продукции. В университете есть собственная профессиональная учебная телестудия, где студенты создают авторские программы. Качественная материально-техническая база и современная съемочная и монтажная техника позволяют раскрыть весь творческий потенциал молодежи.

Мне очень нравится на нашем факультете то, что каждый студент имел возможность выбрать, какое направление ему больше по душе, ему больше нравится. Лично мне больше интересно направление кино. И мне кажется, что наш город - это город кино, здесь киностудия, здесь проходят кинофестивали. И я считаю, что те работы, которые мы сейчас показывали на нашем дипломном проекте, можно отправлять на питчинги, на кинофестиваль, пытаться заявлять о себе на конкурсах. Это очень применимо в жизни и на нашем факультете каждый студент имел возможность самовыражаться, таким образом, который ближе лично ему, - рассказала выпускница факультета искусства и дизайна Милена Компаниец.

Студенты и выпускники факультета искусства и дизайна отмечают высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава.

За эти четыре года мы приобрели бесценный опыт, поскольку нам преподавали мастера своего дела, которые не просто преподают, но по-настоящему живут в этом мире. Это народные артисты Украины, это большое количество действительно специалистов в этой области, которые передавали нам свои знания и опыт в телевизионном и киноискусстве, - поделился выпускник-бакалавр факультета искусства и дизайна Герман Воронин.

За время обучения на факультете искусства и дизайна я многому научилась, я получила колоссальный жизненный и профессиональный опыт. Я счастлива, что получила профессию моей мечты и благодарна всем преподавателям, которые сопровождали нас всё это время. Мои ожидания оправдались на все сто процентов, и я очень рада, что поступила именно сюда, именно на этот факультет. Отдельно, хочу поблагодарить президента Международного гуманитарного университета Сергея Васильевича Кивалова за то, что он поспособствовал открытию нашей специальности, которая даёт возможность многим молодым людям получить творческую профессию, о которой они всю жизнь мечтали, - добавила Ясмина Савенко.

На факультете искусства и дизайна также открыт набор в магистратуру на специальности «арт-менеджмент и продюссирование». Теперь здесь будут готовить дипломированных продюсеров для кино и телевидения, ивент-менеджеров и специалистов в области пиара. Кроме того, в связи с высокой популярностью спортивных бальных танцев в нашей стране, в Международном гуманитарном университете, открыто набор на новую специальность: хореография со специализацией бальные танцы на факультете искусства и дизайна. Для занятий в Международном гуманитарном университете есть все условия – современные спортивные залы и спорткомплексы, соответствующие международным стандартам. Обучать студентов будут ведущие зарубежные и украинские специалисты в этой области.