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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Сегодня в Одессе на пляже утонул 27-летний парень

Категория: Новости

Сегодня в Одессе на пляже утонул 27-летний парень

  На Чкаловском пляже в Одессе произошел несчастный случай – утонул 27-летний мужчина. Инцидент произошел сегодня, 22 июня, около 11:00. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь заместителя городского головы Николай Покровский.

По предварительной информации, компания из пяти человек ночью распивала на пляже алкогольные напитки. А утром отдыхающие решили искупаться.

Тело утонувшего мужчины сотрудники КУ "Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета" обнаружили в 150 метрах от берега. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.


Источник: Сегодня



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