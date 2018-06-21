Сегодня в Одессе на пляже утонул 27-летний парень

На Чкаловском пляже в Одессе произошел несчастный случай – утонул 27-летний мужчина. Инцидент произошел сегодня, 22 июня, около 11:00. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь заместителя городского головы Николай Покровский.

По предварительной информации, компания из пяти человек ночью распивала на пляже алкогольные напитки. А утром отдыхающие решили искупаться.

Тело утонувшего мужчины сотрудники КУ "Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета" обнаружили в 150 метрах от берега. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.