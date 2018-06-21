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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Килии до конца лета запретят дневное движение большегрузного транспорта по некоторым улицам

Категория: Новости

В Килии до конца лета запретят дневное движение большегрузного транспорта по некоторым улицам

  В Килии на заседании Исполнительного коммитета городского совета было принято решение запретить большегрузным транспортным средствам совершать движение по улицам с асфальтобетонным покрытием.

Запрет начинает действие уже с понедельника, 25 июня, а продлится он до последнего дня лета, 31 августа, включительно. Габаритные автомобили весом более 21 тонны не смогут совершать движение по указанным автодорогам с 9 часов утра до 10 часов ночи.

В связи с этим работникам коммунального предприятия «Свитло» совместно с сотрудниками полиции поручена установка соответствующих дорожных знаков.

В проекте решения отмечено, что действие запрета не распространяется на спецтранспорт, применяемый для ликвидации чрезвычайных ситуаций.


Источник: Новостной портал Бессарабии



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