В повестку дня сессии Верховной Рады внесён законопроект о блокировке неугодных сайтов без решения суда

Верховная Рада 21 июня включила в повестку дня законопроект о внесении изменений в законодательные акты относительно противодействия угрозам безопасности в информационной сфере (№6688).

Как сообщает ТАЙМЕР, законопроект, в частности, вводит понятие «технологического терроризма», под которым понимается «осуществление влияния на принятие решений и осуществление или неосуществление действий органами государственной власти или местного самоуправления».

Законопроект существенно упрощает блокирование доступа к тому или иному интернет-ресурсу, обвинённому в «технологическом терроризме». Согласно документу, для того, чтобы сайт попал в перечень интернет-ресурсов, доступ к которым обязаны блокировать украинские провайдеры, не нужно решение суда или указ президента о применении санкций. Для этого достаточно соответствующего обращения прокурора или следователя СБУ, согласованного с прокурором», — говорится в сообщении.

В Национальном союзе журналистов Украины уже назвали законопроект «новой атакой на свободу слова». Неоднозначно восприняли его и в Верховной Раде. Так, замглавы парламентского комитета по свободе слова Ольга Червакова (БПП) назвала законопроект «возвращением в сталинские времена».

Однако, большинство народных избранников всё же поддержали включение законопроекта в повестку дня. Из одесских нардепов за это проголосовали Геннадий Чекита и Александр Урбанский (БПП), Евгений Дейдей, Павел Унгурян и Сергей Фаермарк («Народный фронт»), Виталий Барвиненко, Леонид Климов и Василий Гуляев («Видродження»). Не голосовали или голосовали против Алексей Гончаренко, Дмитрий Голубов (БПП), Николай Скорик и Сергей Кивалов («Оппозиционный блок»), Александр Пресман и Антон Киссе («Видродження»).