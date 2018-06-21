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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Комбайн повредил дорогу в Одесской области, которую еще месяц назад открывал Порошенко

Категория: Новости

Комбайн повредил дорогу в Одесской области, которую еще месяц назад открывал Порошенко

  Ее только недавно отремонтировали, рассказал замглавы Килийского районного совета Вячеслав Чернявский.

Глава районного совета при этом заявил, что уже подал бумаги в правоохранительные органы за повреждение дорожного полотна. В социальных сетях отмечают, что надеются на комбайне был совестливый человек и он вернется, чтобы отремонтировать дорогу.

Президент Украины Петр Порошенко открывал данный участок трассы 26 мая текущего года. Составляет клочок дороги 44.7 км. Ее построили около 100 лет назад. Эта часть дороги туристический маршрут, который соединяет населенный пункт Вилково и трассу Одесса — Рени, сообщается в заметке.


Источник: Область.Онлайн



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