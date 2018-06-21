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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Одессе задержали похитителя аккумуляторов

Категория: Новости

В Одессе задержали похитителя аккумуляторов

  Промышлял злоумышленник утром на улицах жилмассива Таирова. Злоумышленник из припаркованного у одного из жилых домов автомобиля демонтировал аккумуляторную батарею. Пострадавшему был причинен ущерб на сумму более двух тысяч гривен.

Кроме того, мужчина успел похитить еще три аккумулятора с транспортных средств одесситов. Злоумышленника с похищенным задержали полицейские во время патрулирования территории. Как пояснил правонарушитель, похищенное он планировал продать. Аккумуляторы возвращены владельцам.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.185 (кража) УКУ. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.


Источник: ГРАД



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