В Одессе задержали похитителя аккумуляторов

Промышлял злоумышленник утром на улицах жилмассива Таирова. Злоумышленник из припаркованного у одного из жилых домов автомобиля демонтировал аккумуляторную батарею. Пострадавшему был причинен ущерб на сумму более двух тысяч гривен.

Кроме того, мужчина успел похитить еще три аккумулятора с транспортных средств одесситов. Злоумышленника с похищенным задержали полицейские во время патрулирования территории. Как пояснил правонарушитель, похищенное он планировал продать. Аккумуляторы возвращены владельцам.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.185 (кража) УКУ. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.