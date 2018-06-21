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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В природном парке "Тузловские лиманы" поселилась черная вдова

Категория: Новости

В природном парке "Тузловские лиманы" поселилась черная вдова

  Одесский эколог и общественник Владислав Балинский отыскал на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" одного из самых ядовитых пауков мира - каракурта (черная вдова).

Эколог запросто взял себе на руки опаснейшего из насекомых и объяснил причину их появления в столь несвойственных ранее им местах:

"Знакомьтесь, это каракурт (паук "чёрная вдова"). Сейчас, в связи с глобальным изменением климата, территория НПП" Тузловские лиманы" входит в его обычный ареал обитания", - рассказал Владислав Балинский.

Из биологии напомним, что каракурт сам по себе не нападает на человека, если его не тревожить. Однако, если укус произошел, нужно немедленно обратиться в больницу, где вводят специальную сыворотку.


Источник: 048 UA



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