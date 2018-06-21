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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Фонд Госимущества определил арендатора части имущества Черноморского порта

Категория: Новости

Фонд Госимущества определил арендатора части имущества Черноморского порта

  ООО "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" стало победителем конкурса на право заключения договора аренды государственного недвижимого имущества, находящегося на балансе госпредприятия "Морской торговый порт Черноморск". Об этом сообщает официальное издание "Ведомости приватизации".

Такое решение было принято по результатам заседания конкурсной комиссии регионального отделения Фонда Госимущества Украины (РО ФГИУ) по Одесской области. При этом ООО "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" было единственным допущенным претендентом, предложения которого отвечают условиям проведения конкурса.

Так, компания получает в аренду административное и служебное здания, бытовые строения, подкрановые колеи, склады, здание электромеханического цеха, автодорогу в тылу причала №9 и т.д.


Источник: Трасса Е95



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