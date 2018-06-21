В Одессе пройдет фестиваль народно-прикладного творчества «Лавка мастеров» - Made in Ukraine»

С 29 июня по 1 июля 2018 года в Одесском центральном парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко пройдет Всеукраинская выставка мастеров хенд-мейд индустрии и народно-прикладного творчества «Лавка мастеров» - Made in Ukraine».

Мероприятие состоится в рамках городского фестиваля «Хочу в Одессу».

Торжественное открытие фестиваля «Лавка мастеров» - Made in Ukraine» - 29 июня в 11:00 у памятника Т.Г. Шевченко.

В мероприятии примут участие: представители хенд-мейд индустрии, творческие коллективы, профессиональные актеры Одесского театра музыкальной комедии им. М. Водяного, оркестр, коллектив барабанщиц Одесской школы №117, аниматоры, представители текстильной промышленности и продовольственной сферы производства, представители в области спортивного и физического развития, профессиональные ди-джеи, музыкальные группы и отдельные исполнители.

Посетители выставки смогут ознакомиться с ремеслами и товарами народного промысла из разных регионов и областей Украины: Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Тернопольской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Ровенской, Черкасской, Житомирской и др.).

На выставке «Лавка мастеров» будут представлены традиции, стили одежды, творчество, особенности культуры, присущие определенным регионам страны.

Также будут проводиться мероприятия познавательно-обучающего характера: мастер-классы по бисероплетению, вязанию мандалы, кукол-зерновушек, пошиву игольницы, росписи пряников, гипсовых фигурок и др.

В пятницу (29 июня) и воскресенье (1 июля) запланировано проведение благотворительного мероприятия «Забег ради жизни», средства от которого пойдут на нужды бойцов из зоны проведения операции Объединенных сил, находящихся на лечении в Одесском военном госпитале.

Также в рамках фестиваля состоится концерт с участием творческих коллективов и исполнителей Одесского региона.

Место проведения фестиваля: Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, площадка возле сцены «Ракушка».

Начало - в 11:00, завершение - в 21:00.