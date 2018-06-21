Завтра возле медпункта пляжа «Ланжерон» состоится акция по профилактике рака кожи

В субботу, 23 июня 2018 года, в 10:00 возле медпункта пляжа «Ланжерон» (справа от «Двух шаров») состоится акция по профилактике рака кожи.

Акция организована Одесским городским центром здоровья по инициативе городского департамента здравоохранения.

В ходе акции все желающие одесситы и гости города смогут бесплатно пройти обследование родинок с помощью дерматоскопа у дерматолога и семейного врача.

Специалисты расскажут о том, на что необходимо обратить внимание, чтобы избежать злокачественного перерождения родинок.

Тема профилактики рака кожи актуальна для Одессы - солнечного южного города, особенно в сезон пляжного отдыха и интенсивного загара.