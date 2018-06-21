Социально-правовой факультет Одесской Юракадемии: востребованные специальности и перспективы трудоустройства

На социально-правовом факультете Национального университета «Одесская юридическая академия» открыта новая и актуальная специальность – «Менеджмент», специализация международный бизнес. Современный менеджер должен сочетать знания в области управления, права, экономики, психологии и других отраслей. Уникальность новой специальности состоит в получении системных знаний в различных сферах управления международным бизнесом.

Социально-правовой факультет развивается, открываются новые специальности. И в этом году мы впервые проводим набор студентов на специальность «Менеджмент», специализация международный бизнес. Я хочу подчеркнуть, что именно эта специальность была открыта по инициативе президента Национального университета «Одесская юридическая академия», академика Сергея Васильевича Кивалова потому что после изучения образовательных услуг, интересов нашей молодёжи, потребностей нашего общества президент нашего Университета настоял на открытии именно этой специальности, - подчеркнула декан социально-правового факультета, профессор Галина Ивановна Чанышева.

Сегодня факультет также готовит бакалавров и магистров по специальности «Право» в рамках специализации «Защита прав человека». Государственные экзамены у студентов проходят по новым методикам - в форме тестирования на компьютерах.

Студентка Анна Ткаченко с самого детства мечтала стать юристом. Когда пришло время поступать в университет, её выбор пал на Одесскую юридическую академию. Проучившись 4 года на социально-правовом факультете, она ни разу не пожалела о принятом решении.

Я еще со школы мечтала быть юристом, очень давно наш университет у меня был в приоритете. Я хотела получить не просто диплом юриста, а как можно больше необходимых для моей будущей работы знаний, мои хорошие знакомые посоветовали мне поступать именно в Одесскую юридическую академию. И когда мы с родителями впервые сюда приехали, я была очень приятно удивлена материальной базой и сейчас мы проживаем в комфортных общежитиях в центре города, условия просто отличные, наверное, ни один другой университет не может похвастаться такими общежитиями и такой материальной базой.

Я приехал из города Тернополя, когда я ещё был абитуриентом, у меня был огромный выбор куда поступать – Львов, Хмельницкий, Харьков, Одесса и я не раздумывая выбрал Национальный университет «Одесская юридическая академия», социально-правовой факультет и ни дня об этом не пожалел. И сегодня я уже сдаю государственные экзамены по английскому языку и логике, и благодаря хорошему багажу знаний, полученных в университете, экзамены проходят успешно. В дальнейшем планирую поступать в магистратуру также на социально-правовой факультет на специализацию защита прав человека, так как это очень актуальная сфера права на сегодняшний день, - поделился планами на будущее студент 4 курса социально-правового факультета Одесской Юракадемии Андрей Яцусь.

Лучшие выпускники социально-правового факультета поступают в аспирантуру, защищают кандидатские и докторские диссертации. Отметим, что в Одесской Юракадемии действует пять специализированных советов по защите диссертаций на соискание степени доктора философии и доктора наук.

Я уверен, что обучение на социально-правовом факультете Национального университета позволило мне построить успешную профессиональную карьеру и карьеру учёного. На социально-правовом факультете самая лучшая программа подготовки специалистов в сфере права, это программа, которая даёт не только хорошие знания в области права, но и, что очень важно для современного юриста, хорошие знания иностранных языков. На сегодняшний день я являюсь доцентом кафедры трудового права и права социального обеспечения, кроме того я работаю в общественной организации, которая является партнёром ООН по делам беженцев, - отметил выпускник социально-правового факультета, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Михаил Сорочишин.

Социально-правовой факультет уже в течение 15 лет готовит специалистов, которые трудоустраиваются в органах судебной власти, в том числе в Верховном Суде, в органах исполнительной власти, в частности Министерстве юстиции Украины, Министерстве социальной политики, областных и районных государственных администрациях, правоохранительных органах, юридических фирмах, банковских учреждениях, общественных правозащитных организациях, в международных институтах - организации Объединенных Наций, Международной организации труда, Совете Европы, Европейском суде по правам человека. Кроме того, еще в течение периода обучения студенты имеют возможность проходить практику и стажировку в вышеупомянутых органах. Знания, полученные во время обучения помогают выпускникам в трудовой деятельности.

Наш факультет имеет широкую профессиональную направленность – это не только трудовое право, право социального обеспечения, но и также и земельные и другие правоотношения. Споры, которые рассматриваются в суде, где я сейчас работаю, являются широкоформатными все те знания, которые я получил, обучаясь в университете, мне очень помогли в моей работе, особенно знания в сфере процессуального, административного права, так как я сейчас работаю в административном суде, - рассказал студент 5 курса социально-правового факультета Максим Кущ, который на данный момент работает на должности помощника судьи.

Начиная с 4-го курса я работаю помощником юриста в серьёзной юридической фирме, одной из лучших в нашем городе. Хочу сказать, что именно благодаря полученным в университете знаниям я смогла быстро влиться в коллектив, и у меня получилось уже со студенческих лет успешно работать по специальности, - добавила студентка 5 курса социально-правового факультета Анастасия Шпат.

Добавим, что студенты социально-правового факультета регулярно участвуют в реализации трансъевропейских образовательно-научных проектов, а также в программах обмена студентами с ведущими учебными заведениями Европы, США и Азии.