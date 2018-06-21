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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В управлении культурного наследия города смена «руководящего лица»

Категория: Новости


В управлении культурного наследия города смена «руководящего лица»

Городские власти определились с новым руководителем управления защиты объектов культурного наследия. Им стал тридцати восьмилетний археолог Павел Остапенко.

Именно его в качестве исполняющего обязанности руководителя управления охраны объектов культурного наследия представил на заседании профильной комиссии горсовета вице-мэр Петр Рябоконь.

Его первой глобальной задачей станет представление обновленной программы номинирования исторического центра в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Таким образом, Павел Остапенко сменил на этом посту многолетнего руководителя управления Андрея Шелюгина, который еще 30 мая написал заявление об отставке.



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