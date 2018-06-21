Водителям грузовиков определили ночную жизнь

В связи с установлением жаркой погоды, «Облавтодор» приняло решение о запрете движения по дорогам области тяжелых (с давлением более семит тонн на ось) грузовиков.

Правда, только в дневное время суток. По словам дорожников, это делается с целью сохранения дорожного покрытия.

Таким образом, движение тяжелым фурам разрешено только с 22 до 10 часов.

По крайней мере, до существенного похолодания.

Отметим, что с начала сезона такое решение принимается уже во второй раз.