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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Водителям грузовиков определили ночную жизнь

Категория: Новости


Водителям грузовиков определили ночную жизнь

В связи с установлением жаркой погоды, «Облавтодор» приняло решение о запрете движения по дорогам области тяжелых (с давлением более семит тонн на ось) грузовиков.

Правда, только в дневное время суток. По словам дорожников, это делается с целью сохранения дорожного покрытия.

Таким образом, движение тяжелым фурам разрешено только с 22 до 10 часов.

По крайней мере, до существенного похолодания.

Отметим, что с начала сезона такое решение принимается уже во второй раз.



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