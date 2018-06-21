«Черноморец» может возвратиться в Премьер-лигу в июле

Руководство ФК «Полтава» сообщило о роспуске команды, и теперь чиновникам предстоит решить, кто заменит полтавчан в Премьер-лиге.

Напомним, что «Полтава» получила путёвку в высший футбольный дивизион Украины по результатам двухматчевого противостояния с «Черноморцем». Тогда коллектив с берегов Ворсклы разгромил «моряков» со счётом 3:0 на своём поле и впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу.

Однако в пятницу стало известно, что «Полтава» добровольно снимается с соревнований из–за недопуска стадиона «Локомотив» к матчам Премьер-лиги, на котором клуб собирался проводить домашние поединки.

На данный момент шансы заменить полтавчан в Премьер-лиге имеют три клуба: «Черноморец», «Зирка» (Кировоград) и «Ингулец» (пгт Петрово, Кировоградской области).

Вопрос о замене «Полтавы» другим клубом будет решаться на следующей неделе в рамках исполкома Федерации футбола Украины.