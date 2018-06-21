Встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, – работает против Константинопольской церкви, потому что решения нет.

Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, – работает против Константинопольской церкви, потому что решения нет. Об этом после встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем рассказал член священного синода, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

По его словам, целью встречи было обсудить сложившуюся в украинском православии ситуацию раскола и услышать из уст самого патриарха его видение вопроса о предоставлении Томоса об автокефалии украинской церкви.

Встреча была довольно долгой, но откровенной. Каждый говорил о своем видении ситуации не только в Украине, потому что расколы бывают и есть теперь не только в Украинской православной церкви, во многих поместных православных церквях есть такие расколы. И мы должны искать пути, которые помогут нам вылечить этот раскол,

- рассказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что не может быть и речи о легализации раскола, однако необходимо обсуждать пути решения ситуации, "нужно искать лекарства". Кроме того, по словам Антония, Варфоломей заявил, что не хотел бы вмешиваться в дела украинской церкви, однако считает своим долгом помочь решить этот вопрос.

И мы видим, что такая откровенность строится на том, что мы будем искать это лекарство на базе каноничных наших правил,

- убежден митрополит Антоний.

То есть речь не о том, что вопрос уже решен. И даже было сказано, что тот, кто говорит, что вопрос о Томосе решен, – работает против Константинопольской церкви. Это были довольно честные слова и откровенные, что мы не говорим о каком-то видении, как может решиться этот вопрос. Никто не знает, как может этот вопрос решиться,

- заключил он.