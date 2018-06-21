В Одесской области сотни полицейских обезвреживали одного психически больного наркомана

По информации ГУНП, ЧП произошло в Лиманском районе. Там в селе Курисово соседи вызвали медиков, чтобы утихомирить своего, устроившего дебош, соседа, состоящего к тому же, на учете в местном наркодиспансере.

По прибытию медики, оценив состояние человека и наличие в доме охотничьего ружья решили сообщить в полицию.

Но только завидев полицейских возле своего дома, хозяин с руганью бросил в них свето-шумовую гранату и открыл огонь из охотничьего ружья. В результате один из полицейских получил ранение крупной дробью в левое предплечье.

Для обезвреживания злоумышленника был задействован оперативный план «Гром». На место прибыли сотрудники спецподразделения «Корд», спасатели и сотрудники других подразделений.

Принимая во внимание, что в доме кроме запершегося там вооруженного хозяина находится его мать, вначале правоохранители пытались действовать уговорами. Однако затем, эвакуировав людей из прилегающих домов, все-таки провели спецоперацию и задержали «фигуранта».

Как рассказал представитель ГУНП Константин Гейко, начато уголовное производство по статье 3498 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). За совершенное преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В том, разумеется, случае, если медико-психиатрическая экспертиза признает задержанного вменяемым.

Что же касается раненного полицейского, то, по сообщению ГУНП, угрозы его жизни нет.