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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе продолжается «деревопад»

Категория: Новости


В Одессе продолжается «деревопад»

Усиление ветра, происшедшее в Одессе накануне сразу же привело к падениям деревьев и их фрагментов. На проспекте Шевченко прямо рядом с детским садом упала большая и тяжелая ветка. К счастью, там в это время никого не было. Поэтому обошлось без пострадавших.

Другой случай произошел в Суворовском районе. Там на улице Заболотного упал целый тополь, который буквально накрыл сразу шесть припаркованных автомобилей.

Все машины получили серьезные повреждения, однако и в этом случае обошлось без пострадавших.



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