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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

На смертельном перекрестке на Тираспольском шоссе появился полноценный светофор

Категория: Новости


На смертельном перекрестке на Тираспольском шоссе появился полноценный светофор

Его накануне установили сотрудники «СМЭП». Правда… пока не включили. И он продолжает мигать желтым огнем.

Впрочем, по информации нашего корреспондента, полиция уже подписала согласование на установку, поэтому его переведут в полноценный режим уже в начале недели.

Напомним, что именно там 2 июня иномарка под управлением шестидесяти восьмилетней пенсионерки насмерть сбила четырехлетнюю девочку и двадцатилетнюю женщину. При этом, по словам местных жителей, всего за год на этом месте погибли уже четыре человека.

Но для того, чтобы там установили полноценный светофор, людям пришлось перекрывать трассу.



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