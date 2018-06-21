На смертельном перекрестке на Тираспольском шоссе появился полноценный светофор

Его накануне установили сотрудники «СМЭП». Правда… пока не включили. И он продолжает мигать желтым огнем.

Впрочем, по информации нашего корреспондента, полиция уже подписала согласование на установку, поэтому его переведут в полноценный режим уже в начале недели.

Напомним, что именно там 2 июня иномарка под управлением шестидесяти восьмилетней пенсионерки насмерть сбила четырехлетнюю девочку и двадцатилетнюю женщину. При этом, по словам местных жителей, всего за год на этом месте погибли уже четыре человека.

Но для того, чтобы там установили полноценный светофор, людям пришлось перекрывать трассу.