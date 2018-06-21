Бродячие собаки, отловленные коммунальщиками в аэропорту, могут снова вернуться туда уже через несколько дней

Как сообщили нашему корреспонденту в т.н. «Немецком приюте для животных», все три собаки, доставленные туда сотрудниками городской службы отлова бродячих животных, чувствуют себя хорошо. Им проведены все необходимые медицинские процедуры, обновлена вакцинация.

В настоящее время животные находятся на карантине. Однако если их состояние не ухудшится, то уже в начале следующей недели их вернут коммунальщикам. Которые, в свою очередь, как принято в таких случаях, вернут их в места привычного обитания.

Т.е., в данном случае, обратно на территорию аэропорта. Где только на прошлой неделе было отмечено два случая нападения бродячих собак на женщин.

Что, собственно, и стало причиной организации их отлова.

Впрочем, одна хорошая новость в этой ситуации все же есть. Судя по состоянию здоровья животных, делать прививки от бешенства укушенных ими людям все же нет необходимости!