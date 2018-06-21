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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

За неполное полугодие число травмировавшихся на территории «Одесской железной дороги» уже превышает показатели всего прошлого года

Категория: Новости


За неполное полугодие число травмировавшихся на территории «Одесской железной дороги» уже превышает показатели всего прошлого года

Согласно информации ведомства, с начала года на территории «Одесской железной дороги» травмировано сорок человек, двадцать пять из которых — смертельно.

И это при том, что за весь прошлый год было травмировано тридцать четыре человека, из которых двадцать восемь погибли.

Согласно результатам расследований, во всех без исключения случаях причинами травм стали злостные нарушения правил безопасности. В первую очередь, проезд и проход через железнодорожные пути при запрещающем знаке светофора, закрытом шлагбауме и в непосредственной близости от движущегося состава.



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