Призрак парламентских выборов заблудился в Украине ВИДЕО

«Пока никто, кроме Порошенко и Тимошенко, не готов к мгновенному старту избирательной кампании. Летом планируются повышение минимальной зарплаты и получения томоса – эти «победы» теоретически могут положительно повлиять на рейтинги, в случае повышения тарифов на газ для населения граждане почувствуют это только в ноябре, когда пойдут платежки. Следовательно, это не ударит по рейтингу власти», – утверждает политолог Виктор Таран.

Президент Украины оказался в патовой ситуации. С одной стороны, его рейтинг, благодаря многочисленным скандалам последнего времени, тает, как снег. С другой стороны, сдача интересов украинцев на экономическом форуме в Давосе, где он пообещал директору МВФ Кристине Лагард очередное повышение цен на газ для населения, приведёт к ещё большему падению его популярности.

Вариант с досрочными парламентскими выборами в 2018 году вне всякого сомнения рассматривается в Администрации президента. Окружение Петра Алексеевича, которое в большинстве своем находится именно в Верховной раде, сильно сомневается в его победе на президентских выборах. Они прекрасно понимают, что если он проиграет, то они не смогут использовать админресурс осенью 2019 года на выборах в Раду. И тогда их точно ждут безрадостные перспективы.

Ситуация осложняется еще и тем, что парламентарии проголосовали в первом чтении закон об изменении избирательной системы, когда вместо теперешних пропорциональных выборов по партийным спискам и мажоритарным округам – 50 на 50, выборы будут проходить только по открытым партийным спискам. Если нардепы успеют проголосовать данный закон во втором чтении, это сделает невозможным победу Блока Петра Порошенко на предстоящих выборах в Раду.

Досрочные выборы смогут произойти при условии, если Петр Порошенко окончательно для себя решит, что у него мало шансов переизбраться без роспуска Верховной Рады.

Для победы на президентских выборах Порошенко может использовать мажоритарщиков, обеспечив им бюджетное финансирование на парламентские выборы. Другой весомой поддержкой действующего президента на выборах должны стать мэры и губернаторы.

Логикой запуска внеочередных выборов в Верховную Раду может стать принцип: «Чем слабее парламент, тем сильнее президент», что касается любого типа республиканского правления.

При этом, ст. 90 конституции говорит о том, что «полномочия Верховной рады не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной рады или президента». Конечная дата для возможных внеочередных парламентских выборов приходится на 30 сентября 2018 года. А плановые выборы должны состояться 27 октября 2019 года.

Фактически у Порошенко уже имеется повод распустить Раду, так как в парламенте не существует коалиции, что является конституционным основанием для его роспуска. По легенде, большинство состоит из двух фракций – «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко». Но даже если просто сложить численность этих фракций (136+81), то получится 217 депутатов, а никак не 226. Спикер Парубий утверждает, что коалиционное соглашение подписали еще и внефракционные парламентарии. Однако он категорически отказывается показывать полный список большинства с подписями. Говорит, что список лежит у него в сейфе и это тайна за семью печатями.

Кроме того, у Порошенко есть ещё один туз в рукаве. Подписанный им закон о «деоккупации Донбасса» упрощает ему возможность ввести военное положение, во время которого любые выборы отменяются. Но тогда его вместе с креслом могут вынести взбунтовавшиеся националисты.