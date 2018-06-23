 
Информация к новости
  • Просмотров: 103
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Масштабный пожар произошел в Одесской области

Категория: Новости


Масштабный пожар произошел в Одесской области

По информации ГСЧС, накануне в селе Великий Дальник Беляевского района произошло возгорание на местной свалке, где находились целые горы шелухи от семечек.

Когда на место прибыли пожарные расчеты, выяснилось, что площадь возгорания составляет более полутора гектаров (!). Причем, принимая во внимание сильный ветер, возникла реальная угроза переноса огня на размещенные по соседству складские помещения и даже на расположенный в некотором отдалении частный сектор. Дым от пожара «накрыл» не только Черноморск, но и часть Киевского района Одессы.

Однако благодаря оперативной работе пожарных распространения огня удалось не допустить. Борьба с пожаром продолжалась более двадцати часов и завершилась только сегодня утром.

Однако т.н. контрольные проливы территории проводятся до сих пор.

В борьбе с огнем были задействованы одиннадцать единиц техники и сорок восемь человек личного состава.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 