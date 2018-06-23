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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Неисправная электросеть стала причиной пожара в 16-этажке на Молдаванке

Категория: Новости / Происшествия

Неисправная электросеть стала причиной пожара в 16-этажке на Молдаванке

В ночь на воскресенье, 24 июня, на улице Дюковской загорелась электрощитовая на 11-м этаже 16-этажного жилого дома.

Сообщение об этом поступило в Службу спасения 101 в 00:17. Первые пожарно–спасательные подразделения прибыли к месту вызова через 6 минут.

В ходе проведённой разведки было установлено возгорание линий электропередач в кабельных каналах по всей высоте здания.

Неисправная электросеть стала причиной пожара в 16-этажке на Молдаванке

Спасатели локализовали пожар в 1:27 и ликвидировали его в 1:48.

Во время ликвидации пожара спасены 17 и эвакуированы 22 жителя дома. Погибших и пострадавших нет. Гражданам оказана психологическая помощь.

Неисправная электросеть стала причиной пожара в 16-этажке на Молдаванке

 

К ликвидации пожара от Госслужбы по ЧС привлекались 13 единиц пожарно–спасательной техники и 51 человек личного состава.

Вероятной причиной пожара считается аварийный режим работы электросети.



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