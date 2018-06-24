В результате нападения на цыганский табор во Львове четыре человека получили ножевые ранения, один человек погиб

Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

«24 июня поступило сообщение от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о том, что во Львове по улице Трускавецкой в 23:30 неизвестные напали на лагерь цыган», — говорится в сообщении.

Во Львовскую больницу доставили жителя города Мукачево Закарпатской области 1999 года рождения. На амбулаторном лечении находятся жительница села Буркатов Закарпатской области 1988 года рождения и ребёнок 2008 года рождения — житель села Буркатов Закарпатской области.

Житель села Ровно Закарпатской области 1994 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook сообщил, что нападение совершила группа людей до 10 человек.

«Полицией задержаны семь человек нападавших, которые, по информации, местные жители примерно 2000-2002 года рождения. В настоящее время на месте работают СОГ Пустомытовского района полиции», — написал он.

В полиции по факту нападения открыли уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Глава нацполиции Сергей Князев заявил, что задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Задержанными оказались семеро молодых львовян в возрасте 16-17 лет.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности нож, которым было нанесено смертельное ранение погибшему.