После визита в США министр иностранных дел Венгрии заявил, что Будапешт не будет препятствовать участию Киева в следующем саммите НАТО

Венгрия разблокировала участие Украины в предстоящем саммите НАТО, впрочем, все еще будет препятствовать евроатлантическим стремлениям Киева. Министры иностранных дел Петер Сиярто и Павел Климкин провели переговоры по закону об образовании на Закарпатье. Они договорились, что реализацию законопроекта будет перенесено, и он не коснется частных венгерских школ, сообщает НВ.

Павел Климкин заявил, что доволен результатами украинско-венгерских консультаций на Закарпатье, а также отметил необходимость работы по подготовке учителей и методики преподавания. Украина не возражает против того, чтобы представители венгроязычных меньшинств во время учебы в школе сохраняли свою идентичность, отметил Климкин.

При этом министр иностранных дел Украины подчеркнул, что консультации с венгерской стороной относительно образовательного закона еще продолжаться в начале июля.

Стоит отметить, что переговоры между Киевом и Будапештом по решению конфликта вокруг образовательного закона возобновились после визита Петера Сиярто в США.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что Будапешт не будет препятствовать участию Киева в следующем саммите НАТО. Речь идет о встрече лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко. Впрочем, дальнейшие встречи украинских делегаций с коллегами из Альянса пока будут блокироваться.

"Несколько недель назад я встретился с Помпео в Вашингтоне и сказал ему, что я не имею ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание на тему безопасности в Черном море, на которое пригласят президента Украины Петра Порошенко. Решение венгерского правительства однозначно - пока рекомендации Венецианской комиссии не будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО", - сказал Сиярто.

Вместе с тем глава МИД Венгрии заявил, что необходимо отменить действие образовательного закона в отношении частных школ. По его мнению, обучение на венгерском языке не должно страдать от того, что Украина стремится повысить уровень владения государственным языком.

Министр образования Лилия Гриневич заявила, что профильное министерство имеет только один интерес - предоставить качественное образование для каждого ребенка в Украине, независимо от его происхождения.

"Эти дети должны сохранить свою национальную идентичность, но при этом свободно владеть государственным языком, потому что именно это будет способствовать успешной самореализации как профессиональной, так и личностной в Украине", - отметила Гриневич.

Напомним, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать отношения между Украиной и НАТО до выполнения Киевом рекомендаций Венецианской комиссии в части закона Об образовании.