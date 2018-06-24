Взрыв автомобиля на Троицкой квалифицирован, как покушение на убийство

По информации ГУНП, начато уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 УК Украины (покушение на преступление и покушение на убийство).

«Проводятся оперативно-следственные мероприятия и опросы возможных свидетелей. Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, виновных в подготовке и совершении данного преступления».

Напомним, что около полуночи на улице Троицкой в районе школы взорвался припаркованный автомобиль «Honda Accord».

В результате двадцати пяти летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.