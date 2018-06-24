Сразу два ДТП с пострадавшими произошли ночью в Одессе

На улице Бреуса автомобиль «BMW» съехал с трассы и врезался в дерево. В результате двадцати четырех летняя женщина-пассажир получила травмы и была госпитализирована.

По информации патрульной полиции, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Проводится расследование.

А несколькими часами ранее на пересечении улиц Еврейской и Екатерининской мотоцикл «Honda» сбил двух пешеходов. В результате получили травмы и были госпитализированы четыре человека — водитель и пассажир мотоцикла и двое пешеходов.

По данному происшествию так же проводится расследование.