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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Сразу два ДТП с пострадавшими произошли ночью в Одессе

Категория: Новости


Сразу два ДТП с пострадавшими произошли ночью в Одессе

На улице Бреуса автомобиль «BMW» съехал с трассы и врезался в дерево. В результате двадцати четырех летняя женщина-пассажир получила травмы и была госпитализирована.

По информации патрульной полиции, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Проводится расследование.

А несколькими часами ранее на пересечении улиц Еврейской и Екатерининской мотоцикл «Honda» сбил двух пешеходов. В результате получили травмы и были госпитализированы четыре человека — водитель и пассажир мотоцикла и двое пешеходов.

По данному происшествию так же проводится расследование.



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