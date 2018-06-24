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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Активу Одессы официально представили нового руководителя управления по охране памятников

Категория: Новости


Активу Одессы официально представили нового руководителя управления по охране памятников

Представление состоялось в ходе аппаратного совещания. Новым руководителем назначен тридцати восьми летний Павел Остапенко.

При этом перед новым начальником сразу же поставлено несколько основных задач. Во-первых,  незамедлительно провести мониторинг всех исторических и архитектурных памятников города. Особое внимание следует обратить на те, которые находятся в частной собственности.

По каждому их памятников должна быть подготовлена т.н. дорожная карта с четким перечнем мероприятий по их сохранению и приведению в порядок.

При этом новому чиновнику предложено контактировать и с общественниками. Но только с теми, кто «…готов к сотрудничеству и настроен на позитив».

Кроме того, Палу Остапенко дано указание в ближайшее время подготовить комплексную программу по охране памятников на 2019-2021 годы с определением необходимого финансирования.



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