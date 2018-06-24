У одесской экологии новое официальное лицо

У городского департамента экологии новый руководитель. Им назначен сорока двух летний Виталий Денисов. Он был официально представлен городскому активу в ходе аппаратного совещания.

В качестве одной из основных задач ему дано указание разработать комплекс мер по берегоукреплению.

При этом новому руководителю предложено в обязательном порядке учесть зарубежный опыт. И в первую очередь, стран Причерноморья.

Правда, как выяснилось, «…В Болгарии на решение этих проблем предусмотрено двести пятьдесят миллионов евро, а в Румынии — четыреста пятьдесят»

Откуда столь значительные средства планируют черпать в Одессе, осталось непонятным.

Кроме того, новому руководителю дано указание обратить особое внимание на состояние городских пляжей и их песчаное покрытие. Поскольку в результате предпринимаемых ранее действий была нарушена природная циркуляция песчаных масс.

Так же перед Виталлием Денисовым поставлена задача оценить общую экологическую обстановку в Одессе.