Украинский Хельсинский союз выступил против законопроекта о блокировке информационных ресурсов по решению суда или во внесудебном порядке

Законопроект № 6688 о разрешении блокировать информационные порталы за размещение "размещенных данных" - неуместен, поскольку разрушает принципы политической свободы и демократии. Об этом говорится в совместном заявлении Украинского Хельсинского союза по правам человека и Харьковской правозащитной группы. К заявлению можно присоединиться, подписав его.

"Мы утверждаем, что он (законопроект № 6688 - ред.) нарушает свободу выражения мнений, которая гарантируется статьей 34 Конституции Украины и статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и другие международные стандарты прав человека, и требуем его отклонения парламентом", - заявили правозащитные организации.

Проект закона предлагает расширить понятие "технологический терроризм". В определение включили в том числе влияние на решения органов госвласти, местного самоуправления, служащих, объединений, юрлиц, а также привлечение внимания общественности к политическим, религиозным и другим взглядам обвиняемого в терроризме.

"Законопроект, по нашему мнению, является неприемлемым, поскольку он разрушает основы политической свободы и демократии. Под приведенное выше определение технологического терроризма подпадает любая дискуссия о решениях субъектов властных полномочий с целью влияния на такие решения, если она происходит с использованием сети Интернет. Однако привлечение общества к процессу принятия решений субъектами властных полномочий является сутью демократического государства, которое обеспечивается через свободу выражения взглядов", - говорится в заявлении.

Обращают внимание, что таким образом нормы законопроекта подрывают саму суть свободы выражения взглядов.

Высказывается позиция, что проект неприемлем также из-за предложенного в нем порядка, так как "фактически на усмотрение следователя, прокурора или судьи оставлено решение, запрещена ли определенная информация". Причем не прописан максимальный срок блокировки ресурса, поэтому, по мнению правозащитников, процессуальное право обжаловать такое решение "выглядит иллюзорным".

"Таким образом открывается пространство для бесконтрольного произвола со стороны государственных органов. Проект фактически инициирует введение в сети Интернет государственной цензуры, которая не будет подконтрольна и ответственна перед общественностью", - говорится в заявлении.

Заявление подписано двумя фамилиями - директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова и исполнительного директора Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александра Павличенко.

Напомним, 21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".

Нардеп от БПП, представитель комитета информполитики Ольга Червакова выразила убеждение, что законопроект о цензуре умышленно не хотели направлять в комитет ВР по свободе слова.