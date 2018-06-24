Мэр Белгорода-Днестровского передумала уходить в отставку

Заседания белгород-днестровского горсовета, на котором мэр города Алла Гинак обещала инициировать свою отставку не состоялось.

По информации ИА «Бессарабия-информ», ее отменила сама Алла Гинак. Вместо этого она провела встречу с губернатором Максимом Степановым и рядом депутатов, в ходе которой, по словам губернатора, он уговорил ее остаться в должности мэра.

Что же касается противоречий мэра и большинства депутатского корпуса, которые практически парализовали работу городских структур, то губернатор вызвался помирить стороны, выступив в качестве арбитра.

Вот только согласятся ли на такой арбитраж противники мэра в горсовете, остается только догадываться.

Напомним, что политический кризис в Белгороде-Днестровском продолжается уже много месяцев. Депутаты, не согласные с политикой мэра, блокируют все ее инициативы. Однако необходимого числа голосов, чтобы добиться отстранения Аллы Гинак от должности, у них нет.

Отметим, что такая внезапная смена позиции мэра не стала неожиданностью для экспертов. В частности, в беседе с нашим корреспондентом руководитель регионального отделения Комитета Избирателей Украины Анатолий Бойко сразу после того, как Алла Гинак заявила о намерении уйти в отставку, предположил, что это на самом деле является частью политической игры. Новый этап которой с сегодняшнего дня и начался в Белгороде-Днестровском.