В Одессе собираются реконструировать новую зону

На сей раз - площадь Толбухина. Как сообщил в ходе аппаратного совещания начальник управления архитектуры Александр Голованов, в ходе работ предполагается замена десяти тысяч квадратных метров асфальтного покрытия, тысячи квадратных метров трамвайных путей и четырех с половиной тысяч квадратных метров тротуара.

Так же планируется увеличить зеленую зону и снести несколько расположенных возле троллейбусной остановки МАФов.

При этом особое внимание было обращено на замену трамвайных путей. Поскольку это потребует временной остановки работы трамваев и вынужденной замены его другими видами пассажирского транспорта.