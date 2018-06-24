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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одессе собираются реконструировать новую зону

Категория: Новости


В Одессе собираются реконструировать новую зону

На сей раз - площадь Толбухина. Как сообщил в ходе аппаратного совещания начальник управления архитектуры Александр Голованов, в ходе работ предполагается замена десяти тысяч квадратных метров асфальтного покрытия, тысячи квадратных метров трамвайных путей и четырех с половиной тысяч квадратных метров тротуара.

Так же планируется увеличить зеленую зону и снести несколько расположенных возле троллейбусной остановки МАФов.

При этом особое внимание было обращено на замену трамвайных путей. Поскольку это потребует временной остановки работы трамваев и вынужденной замены его другими видами пассажирского транспорта.



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