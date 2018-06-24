Острикова: Объем контрабанды в Украине достигает 150 млрд гривен

Объем контрабанды товаров широкого потребления в Украине составляет, по самым консервативным оценкам, 150 млрд гривен. Об этом заявила Татьяна Острикова, председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщают "Українські новини". По ее словам, Институт социально-экономической трансформации оценил объем ежегодной контрабанды в 75 млрд гривен, сопоставив данные Евростата об экспорте и украинской статистической службы о ввозе.

"Разница, которая потерялась на границе - это и есть контрабанда через границу с ЕС. А учитывая, что, например, Китай не раскрывает нам информацию о реальных объемах товара, которые идут в контейнерах из КНР в порт Одесса, то начальную цифру нужно умножить минимум - минимум! - на два", - сказала она, подчеркнув, что объем нелегального и полулегального ввоза можно определить только околонаучными методами. Она отметила, что "решительно поддерживает, что правительство наконец начало наступление на контрабанду", однако, по ее словам, в этом процессе нужно полагаться на общемировые практики: построение сильной таможенной администрации, предотвращение самой возможности реализации незаконно ввезенного товара на внутреннем рынке, внедрение эффективного пост-аудит контроля. Она напомнила, что в Украине, как и во всех цивилизованных странах мира, контрабанда товаров широкого потребления декриминализирована.

"Уголовная ответственность предусмотрена за контрабанду оружия, психотропных веществ, наркотиков, товаров, которые запрещены к свободному обороту. То есть это не преступление, а экономическое правонарушение и наказывать надо деньгами, что и прописано у нас в таможенном кодексе", - сказала Острикова.

Напомним, что 20 июня на заседании Кабмина была представлена программа "Украина без контрабанды", которая будет действовать до 1 января 2019 года. Она предусматривает перекрытие 10 основных схем контрабанды (Серый импорт топлива, машины якобы "порожняки", использование жителей приграничных сел, банальное взяточничество на местах, занижение таможенной стоимости и так далее). Ранее министр МВД Арсен Аваков оценил эффект от реализации этой программы в 4 млрд долл. дополнительных поступлений в бюджет.