Минздрав закупает лекарства с сокращенным сроком годности и как это сказывается на качестве лекарств

Министерство здравоохранения закупило в 2017 году через международные организации 0,2% лекарств с сокращенным сроком годности.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина в ходе расширенного совещания по обеспечению граждан лекарствами, передают Українські Новини.

"Международные организации никогда не закупали просроченные лекарства для Украины. Действительно, иногда мы одобряем закупку лекарств с сокращенным сроком годности. Это значит, что лекарство имеет срок годности 15 месяцев, а мы соглашаемся его купить со сроком годности 12 месяцев, то есть немного меньше, но это будет быстрее - нам не надо ждать изготовления новых", - сказал она.

По словам замминистра, при закупке таких лекарств министерство всегда согласовывает с медучрежденими, успеют ли они их использовать до истечения срока годности. Так, в прошлом году было закуплено только 0,2% лекарств сокращенным сроком годности.

В свою очередь председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко напомнил, что в Украине будет создано агентство по закупкам лекарств для их централизированной закупки.

По его мнению, такое агентство должно иметь те же преимущества, которые закреплены в законодательстве для международных организаций.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения констатирует, что в настоящее время Украина на 2 месте по заболеваемости туберкулезом.