Сына ливийского дипломата похитили в центре Киева

25 июня на улице Тургеневской в Киеве неизвестные напали на сына финансового атташе Ливии, гражданина Республики Ливия Абдусалама (его фамилия не называется)1992 года рождения, запихнули его в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло около 12:00. На месте событий полиция обнаружила ливийский паспорт, видимо, принадлежавший похищенному.

В столице объявлен оперативный план «Перехват».

По данным правоохранителей, разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета. Авто было с "шашкой" такси, однако сам похищенный такси не заказывал.