 
Информация к новости
  • Просмотров: 400
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Сына ливийского дипломата похитили в центре Киева

Категория: Новости / Происшествия

Сына ливийского дипломата похитили в центре Киева

25 июня на улице Тургеневской в Киеве неизвестные напали на сына финансового атташе Ливии, гражданина Республики Ливия Абдусалама (его фамилия не называется)1992 года рождения, запихнули его в машину и скрылись в неизвестном направлении. 

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло около 12:00. На месте событий полиция обнаружила ливийский паспорт, видимо, принадлежавший похищенному. 

В столице объявлен оперативный план «Перехват». 

По данным правоохранителей, разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета. Авто было с "шашкой" такси, однако сам похищенный такси не заказывал.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 