НАБУ призывают аннулировать тендера по постройке футбольных полей и конфисковать завод ФФУ по производству искусственной травы

Деяния, совершенные главой бюджетного комитета ВРУ Павелко, служебными лицами Минрегиона, ФФУ и органов местного управления, имеют признаки особо тяжкого состава - хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, следствием чего должны стать аннулирование тендеров по постройке футбольных полей, а также конфискация завода ФФУ по производству искусственной травы. Об этом рассказал адвокат и представитель Общественной организации "Инициативы будущего" Олег Скупинский, сообщает 112.ua

Так, адвокат сообщил, что, на данный момент, НАБУ начало расследование возможных злоупотреблений должностным положением Президентом ФФУ, Главой Бюджетного комитет ВРУ Андреем Павелко, служебными лицами Минрегиона и ФФУ.

Основанием для начала данного расследования стало обращение в правоохранительные органы с заявлением о беспрецедентном хищении бюджетных средств на сумму свыше 160млн. грн.

Скупинский обозначил, что НАБУ является одним из немногих органов, кто имеет полномочия по оспариванию тендеров, проведённых по завышенным ценам, и, соответственно, они обязаны подать иски о недействительности договоров и возврате денежных средств в государственный бюджет.

Вторым шагом НАБУ, по мнению правозащитника, должна стать спецконфискация, которая подразумевает, что то, что стало средством совершения преступления (а именно с помощью чего злоумышленники завладели бюджетными средствами), должно быть изъято в доход бюджета - в данном случае это завод ФФУ, который на самом построенный исключительно для прикрытия хищений и ничего не производит.

Олег Скупинский выразил надежду, что в этот раз, с учетом масштабов хищений, правоохранительные органы не оставят подобное деяние безнаказанным.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по делу главы бюджетного комитета ВРУ Андрея Павелко и еще нескольких госслужащих. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба ведомства.