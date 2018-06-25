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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

День таможенной службы отмечают в Украине

Категория: Новости

День таможенной службы отмечают в Украине

День таможенной службы Украины — национальный профессиональный праздник всех работников таможенной службы, который отмечается в Украине ежегодно 25 июня.

День таможенной службы получил статус официального государственного профессионального праздника в 1992 году. В президентском указе в частности, говорилось, что этот праздник вводится: «учитывая важную роль таможенной службы в обеспечении единства и целостности таможенной территории Украины, расширении и укреплении внешнеэкономических связей с зарубежными странами». Установление этого праздника есть дань признательности украинской власти работникам таможни за их нелёгкий и, порою, опасный труд.

Дата для проведения этого праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году Верховной Радой был принят Закон Украины «О таможенном деле в Украине», который в совокупности с Таможенным кодексом стал законодательной базой организации таможенного дела в стране и образования таможенной системы государства.

Ежегодно 25 июня в Украине отмечают День таможенной службы. В этом году украинские таможенники уже в 26-й раз отмечают свой профессиональный праздник, начало которому было положено принятием закона о таможенном деле в нашей стране.
Таможенная система ежедневно продолжает модернизироваться, отвечая на запросы постоянно растущего торгового и делового оборота. Учитывая усиление экономических взаимоотношений между государствами, увеличение потока граждан, а также товаров через государственные границы, роль таможни в межгосударственных взаимоотношениях непрерывно возрастает.
Таможня – это визитная карточка любого государства, а поэтому первоочередная задача на сегодняшний день - сделать её работу оперативной и высокопрофессиональной. Важным в реформировании таможенной системы Украины является её обеспечение молодыми высокопрофессиональными кадрами, а также надлежащее правовое регулирование данной сферы. На базе Национального университета «Одесская юридическая академия» создана кафедра морского и таможенного права, ученые которой занимаются разработкой научных рекомендаций в сфере таможенного дела Украины и осуществляют подготовку квалифицированных специалистов для украинской таможни.
В День таможенной службы Украины поздравляю всех, кто стоит на страже наших границ и экономической безопасности государства. Искренняя благодарность за Ваш самоотверженный труд! Крепкого здоровья, выдержки и успехов в Вашей непростой, но очень важной работе!
поздравил работников таможенной службы с профессиональным праздником на своей странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.



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