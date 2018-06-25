День таможенной службы отмечают в Украине

День таможенной службы Украины — национальный профессиональный праздник всех работников таможенной службы, который отмечается в Украине ежегодно 25 июня.

День таможенной службы получил статус официального государственного профессионального праздника в 1992 году. В президентском указе в частности, говорилось, что этот праздник вводится: «учитывая важную роль таможенной службы в обеспечении единства и целостности таможенной территории Украины, расширении и укреплении внешнеэкономических связей с зарубежными странами». Установление этого праздника есть дань признательности украинской власти работникам таможни за их нелёгкий и, порою, опасный труд.

Дата для проведения этого праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году Верховной Радой был принят Закон Украины «О таможенном деле в Украине», который в совокупности с Таможенным кодексом стал законодательной базой организации таможенного дела в стране и образования таможенной системы государства.