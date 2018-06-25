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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Старобазарный сквер стал пристанищем для бомжей!

Категория: Новости


Старобазарный сквер стал пристанищем для бомжей!

Такую информацию озвучила в ходе аппаратного совещания депутат горсовета Лилия Леонидова. По ее словам, после реконструкции Преображенского парка многие ранее обитавшие там люди без определенного места жительства перебрались именно в Старобазарный сквер.

«А ведь там не только днем, но и вечером гуляют дети, что создает определенные риски», — считает депутат.

В свою очередь, первый вице-мэр Анатолий Орловский пообещал, что муниципальная безопасность совместно с полицией сделают необходимые выводы. Правда, в чем будут заключаются эти самые выводы, чиновник не уточнил.



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