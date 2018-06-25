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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В краже компьютеров из школы на поселке Котовского подозревают… строителей

Категория: Новости


В краже компьютеров из школы на поселке Котовского подозревают… строителей

Такую версию высказал в ходе совещания в мэрии директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

По его словам, используя данные девятнадцати расположенных поблизости камер наружного наблюдения, специалисты департамента, имеющие опыт оперативно-следственной работы, пришли к выводу, что преступники приехали на автомобиле. Которая, согласно версии департамента, имеет отношение к подрядной компании, проводящей в школе ремонт.

По словам чиновника, результаты расследования сотрудники передали в Суворовский отдел полиции. Однако приняли ли там какие-либо меры, пока неизвестно.

Напомним, что на прошлой неделе в школе №15, расположенной на улице Крымской, неизвестные поднялись по строительным лесам и похитили двенадцать компьютеров.



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