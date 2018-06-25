Коммунальная база отдыха «Полет» должна быть восстановлена

Такое поручение в ходе совещания в горсовете дано директору департамента транспортного комплекса, связи и организации дорожного движения Александру Илько.

По мнению руководства муниципалитета, эта база, даже находясь в заброшенном состоянии, остается коммунальной собственностью. А, следовательно, на ее содержание расходуются средства.

Поэтому самым целесообразным было бы восстановить ее и использовать для оздоровления сотрудников и их семей.

Ведь, принимая во внимание относительно невысокие зарплаты сотрудников, возможность оздоровиться на курорте Грибовка, где расположена база отдыха «Полет», было бы хорошим бонусом.

Однако привести ее в порядок до конца нынешнего сезона вряд ли представляется возможным.