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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Коммунальная база отдыха «Полет» должна быть восстановлена

Категория: Новости


Коммунальная база отдыха «Полет» должна быть восстановлена

Такое поручение в ходе совещания в горсовете дано директору департамента транспортного комплекса, связи и организации дорожного движения Александру Илько.

По мнению руководства муниципалитета, эта база, даже находясь в заброшенном состоянии, остается коммунальной собственностью. А, следовательно, на ее содержание расходуются средства.

Поэтому самым целесообразным было бы восстановить ее и использовать для оздоровления сотрудников и их семей.

Ведь, принимая во внимание относительно невысокие зарплаты сотрудников, возможность оздоровиться на курорте Грибовка, где расположена база отдыха «Полет», было бы хорошим бонусом.

Однако привести ее в порядок до конца нынешнего сезона вряд ли представляется возможным.



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