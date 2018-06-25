Вторая трагедия за неделю произошла на известном курорте в Одесской области

На курорте Приморское в Килийском районе утонул сорока четырехлетний мужчина, приехавший из Болградского района.

По информации ИА «Бессарабия – информ», человек утонул из-за сильного приступа эпилепсии, случившегося у него во время купания.

Как выяснилось, он давно страдал этим заболеванием.

По данным очевидцев, он на пляже перед купанием употреблял спиртные напитки, что могло спровоцировать приступ.

Отметим, что прибывшие медики установили, что у него в брюшной полости нет морской воды, из чего правоохранители сделали предварительный вывод о том, что смерть произошла по естественным причинам.

Расследование продолжается.

Напомним, что это уже второй случай за неделю гибели во время купания на этом курорте.